La valeur des bâtiments explose à Saint-Pascal

Le dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation fait augmenter de façon considérable la valeur des bâtiments à Saint-Pascal. Pour contrer ce phénomène observé ailleurs au Québec, la Ville n’a eu d’autre choix que de diminuer le taux de sa taxe foncière afin de limiter « raisonnablement » la hausse sur l’impôt foncier de ses citoyens.

Le budget de fonctionnement 2024 s’élève 9 400 848 $, comparativement à 8 629 659 $ en 2023, une hausse de près de 9 %. Les principaux revenus de la ville de Saint-Pascal proviennent de la taxe foncière, dont le taux a dû être modulé à la baisse en raison du dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation pour les années 2024, 2025 et 2026. Ce dernier passe à 0,89/100 $ d’évaluation pour les bâtiments résidentiels et agricoles, et à 1,51/100 $ pour le secteur commercial et industriel.

Comme il a été observé ailleurs au Québec, la valeur des bâtiments a augmenté de façon considérable à Saint-Pascal — environ 35 % —, toutes catégories d’immeubles confondues. La valeur foncière des immeubles résidentiels a grimpé de 40 % par rapport au précédent exercice. Pour les immeubles agricoles, l’augmentation est de 52 %.

En entrevue avec Le Placoteux, Norbert Legros, évaluateur agréé au service d’évaluation foncière de la Fédération québécoise des municipalités, explique cette hausse considérable par l’embellie vécue sur le marché immobilier au plus fort de la pandémie de COVID-19.

« Le rôle triennal actuel est basé sur la valeur au 1er juillet 2022. Plusieurs facteurs sont considérés pour en arriver à cette évaluation-là. La question que vous devez vous poser est la suivante : est-ce que ma propriété vaut le prix selon l’évaluation faite par l’évaluateur en juillet 2022? Si vous arrivez à la conclusion que vous auriez été capable de la vendre à ce montant-là, notre job a bien été fait », a-t-il résumé.

Investissements

Le plan triennal d’immobilisations prévoit quant à lui des investissements de l’ordre de 10 122 760 $, seulement pour 2024. En 2025, ce chiffre doit tomber à 2 841 506 $, et remonter à 11 925 000 $ pour 2026. Au total, c’est 24 889 266 $ que la Ville de Saint-Pascal envisage d’investir en immobilisations dans les trois prochaines années.

Avec ces sommes, elle prévoit notamment favoriser le développement économique, culturel et social, et améliorer la qualité de vie des citoyens par un meilleur aménagement urbain et des infrastructures communautaires. Ces grandes orientations impliquent le remplacement des trottoirs dans différents secteurs, la mise à jour de l’éclairage du terrain de balle de l’avenue Martin, et l’installation d’une génératrice à l’usine d’eau potable.

Les dernières mais non les moindres, les infrastructures municipales risquent quant à elles d’absorber une bonne part des sommes figurant au plan triennal d’immobilisations. La réfection des conduites et des chaussées de l’avenue Chapleau, de la rue Blondeau et d’une portion de la rue Saint-Elzéar figure sur la liste.

L’été dernier, des résidents de deux de ces rues (Blondeau et Saint-Elzéar) avaient été victimes de refoulement d’eau dans leurs sous-sols à la suite de pluies diluviennes survenues le 18 août en soirée. À micro fermé, certains d’entre eux ne s’étaient pas gênés pour en mettre la responsabilité sur le réseau pluvial de la ville de Saint-Pascal, notamment celui de la rue Blondeau, où des travaux étaient prévus initialement à l’été 2023, mais que la Ville de Saint-Pascal a reconnu avoir retardés en raison de l’explosion des coûts observée lors du processus d’appel d’offres.

« Le nouveau rôle triennal d’évaluation et la hausse générale du coût de la vie ont rendu l’exercice budgétaire particulièrement complexe. La volonté du conseil a été de trouver un équilibre raisonnable entre le développement de la ville et la capacité de paiement du citoyen. Outre les projets mentionnés, le projet d’envergure de 2024 est bien entendu la réfection du centre communautaire Robert-Côté. Celui-ci progresse bien, et se terminera au cours de l’année 2025 », a conclu par communiqué Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal.

Archives Le Placoteux.