Une nouvelle coordonnatrice à la direction des ressources humaines

Lors de sa rencontre du 26 octobre dernier, le conseil d’administration du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de Mme Stéphanie Gingras au poste de coordonnatrice à la direction des ressources humaines. Mme Gingras entrera en fonction à compter du 21 novembre prochain.

Détentrice d’un baccalauréat en orientation et membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Mme Gingras possède près de quinze ans d’expérience du côté des ressources humaines. Originaire de la région, Mme Gingras a notamment occupé des postes en gestion des ressources humaines au sein de l’entreprise magnymontoise Ressorts Liberté inc., ainsi que chez McDonald’sGestion CÉBA inc., située à Lévis.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons Mme Gingras au sein de l’équiped’encadrement du Cégep de La Pocatière. Tout au long du processus, Mme Gingras a démontré qu’elle possède une excellente compréhension des enjeux actuels en matière de ressources humaines et de gestion du personnel. Son esprit d’analyse et son sens de la créativité constitueront également des atouts importants pour occuper les fonctions qui lui sont confiées », mentionne Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Source : Cégep de La Pocatière