Une nouvelle fournaise pour La Remontée

Le Centre d’Équithérapie La Remontée, qui offre des services équestres adaptés aux gens vivant avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou un trouble du spectre de l’autisme ou toute autre problématique, avait grandement besoin de renouveler certains équipements. Sa fournaise au bois ancienne avait été réparée, mais le temps avait fait son œuvre. Pour un centre équestre œuvrant auprès de personnes, enfants et adultes qui vivent avec des problématiques sensorielles et qui sont sensibles aux moindres changements de température, avoir un bon système de chauffage est primordial pour assurer leur confort. L’achat et l’installation d’un nouveau système de chauffage représentaient des coûts majeurs. Le Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada (FAC) a accepté une demande de soutien pour nous permettre de faire l’achat et l’installation d’une nouvelle fournaise, moins énergivore, nous permettant ainsi de réduire les coûts de chauffage. Le Centre d’équithérapie La Remontée tient à remercier FAC du soutien financier de 20 000 $ qu’elle a accordé pour la réalisation de cette amélioration d’envergure. Les chevaux font aussi partie du milieu agricole et ils sont indissociables de notre mission.

Source : Centre d’Équithérapie La Remontée