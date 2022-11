Une nouvelle friperie pour les 35 ans de L’Atelier du Partage de Saint-Pascal

Pour ses 35 ans, L’Atelier du Partage s’offre une toute nouvelle friperie, dans l’ancien magasin Korvette situé au 639, rue Taché à Saint-Pascal.

L’OBNL se trouve sur une belle lancée avec une nouvelle génération de bénévoles à l’administration et à la gestion. Les lieux précédents n’étaient pas idéaux pour trier les dons, ni même pour magasiner les articles à faible coût. Lorsque l’opportunité de se retrouver dans l’ancien Korvette s’est présentée, L’Atelier du Partage a sauté sur l’occasion.

« Les nouveaux espaces, en utilisant l’étage du bas pour la chambre de tri et le haut pour le magasinage, sont clairement plus agréables pour y travailler et pour l’expérience. Samedi dernier [le 12 novembre] lors de notre inauguration, il y avait énormément de gens », soulignait Pascale Dumont-Bédard, trésorière.

Les nouveaux locaux de la friperie sont cinq fois plus grands que dans l’espace précédent. Elle occupe maintenant un bâtiment de 5000 pieds carrés offrant des vêtements usagés, des articles de maison de toute sorte, des jouets, ainsi qu’une centrale de location d’équipements sportifs en collaboration avec la Maison de la famille du Kamouraska. Les dons peuvent être placés dans des boîtes à l’arrière du magasin.

Les morceaux coûtent environ 10 $ ou moins, et les journées d’ouverture sont désormais du mercredi au samedi.

35 années

Par ailleurs, les membres du conseil d’administration de L’Atelier du Partage, avec les nombreux bénévoles, ont souligné les 35 années d’activité de l’organisme. Le moment était opportun pour reconnaître l’accomplissement d’une trentaine de bénévoles qui, depuis le début, se sont impliqués de manière significative auprès de l’organisme.

Une plaque commémorative a été dévoilée en présence d’une des membres fondatrices, Mme Suzanne Gagnon, et de Mme Pierrette Dionne qui était responsable de la gestion de L’Atelier du Partage au cours des 18 dernières années. Cette plaque est maintenant affichée à l’intérieur de la nouvelle boutique en reconnaissance de l’immense travail accompli. Le conseil d’administration a tenu également à souligner le travail colossal de Mmes Lorraine et Sylvie Soucy pour la conception et l’aménagement de la toute nouvelle boutique.