Le port du masque obligatoire prolongé

L’obligation du port du masque dans les lieux publics ne sera pas levée le 30 avril.

Une décision sera prise en fonction du 15 mai prochain.

La circulation du virus qui se poursuit et la hausse des hospitalisations expliquent cette recommandation de la Santé publique. On constate aussi une hausse de cas d’influenza qui a aussi une incidence sur les hôpitaux.

Dans le Bas-Saint-Laurent, on comptait 50 hospitalisations liées à la COVID jeudi et le délestage est au niveau 3. Le port du masque obligatoire représente la dernière mesure touchant l’ensemble des personnes de 10 ans et plus Québec, en lien avec la pandémie. Selon un sondage du Journal de Québec, près des trois quarts des Québécois auraient continué de porter le masque même si la mesure était levée.