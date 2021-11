Une nouvelle image pour les Pionniers de l’école secondaire Bon-Pasteur

L’équipe-école de l’école secondaire Bon-Pasteur a procédé au lancement officiel du nouveau logo des Pionniers le 10 novembre dernier.

Le lancement a eu lieu à l’agora de l’école en présence du créateur du nouveau logo, des membres du personnel qui ont travaillé sur le projet et également le principal collaborateur de la conception des articles promotionnels. Un lancement virtuel de la nouvelle image a également été réalisé sur les médias sociaux où la vidéo promotionnelle du lancement a cumulé plus de 6 000 visionnements. Que ce soit par un sac de sport, une bouteille d’eau, une casquette, un chandail à capuchon ou encore un t-shirt offert dans une panoplie de couleurs les plus vibrantes les unes que les autres, les Pionniers de Bon-Pasteur seront bien présents et fiers d’arborer leur nouveau logo.

Depuis le printemps 2021, Julien Caron, technicien en loisir de l’école, a travaillé en étroite collaboration avec Marie-Josée Paradis, directrice adjointe de l’établissement afin d’actualiser l’image des Pionniers. Ces derniers ont pris contact avec le créateur original du logo des Pionniers des années 2000 pour voir son intérêt à collaborer à nouveau sur le projet. Jérôme Dubé a accepté l’offre. La demande principale était de reprendre le concept original du logo et d’actualiser ce dernier tout en conservant les couleurs d’autrefois, c’est-à-dire le bleu, le rouge ainsi que le blanc. En moins de 24 heures, Jérôme a créé la toute nouvelle image des Pionniers en utilisant les mêmes crayons qu’il a utilisés pour illustrer le premier logo lorsqu’il était lui-même élève à l’école il y a déjà presque une vingtaine d’années.

La deuxième étape a été la conception graphique de ce dernier. Une fois de plus, le responsable de la vie scolaire a utilisé ses contacts afin d’approcher une autre ancienne Pionnière de l’école, soit Julie Lefaivre.

Une demande de soumissions auprès de certaines entreprises de la région a été faite pour la conception et la réalisation. Après l’analyse des dossiers, une entreprise s’est démarquée et le principal collaborateur pour la conception des articles promotionnels de l’école est la jeune entreprise récemment mise en marché connue sous le nom de Shadz. Sacha Fournier, jeune entrepreneur de la région et âgé de 15 ans, est le propriétaire de cette dernière, mais il est également un élève de l’école.

Heureux hasard que nous disions, non ? Sacha est présentement dans sa dernière année d’études à l’école secondaire Bon-Pasteur dans le programme de la formation menant à un métier semi-spécialisé (FMS) afin d’obtenir son attestation d’études secondaires. De plus, il réalise ses stages planifiés à son horaire au sein de sa propre entreprise. Il était donc tout désigné que ce soit cette compagnie qui prenne le flambeau pour la réalisation et la conception des articles promotionnels.