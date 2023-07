Une nouvelle page Facebook pour les activités et les loisirs dans L’Islet-Sud

Depuis le 30 juin dernier, une nouvelle page Facebook a été mise sur pied en ayant comme objectif la promotion de la vie communautaire, des activités et des loisirs pour le sud de la région de L’Islet.

La mise en place de cette page spécifique aux loisirs du sud de Région L’Islet se veut une nouvelle initiative, conduite par le regroupement des sept municipalités du sud de la MRC de L’Islet, soit Saint-Omer, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, Saint-Marcel, Sainte-Félicité, Saint-Adalbert et Tourville.

Elle est d’ailleurs gérée par l’agente de développement à la vie communautaire de ces collectivités, en l’occurrence Marie-Claude Gagnon.

« J’administre la page dans le but de concentrer les différentes activités de ce secteur au même endroit pour ainsi joindre un plus grand nombre de personnes. Afin d’atteindre cet objectif, nous cherchons toujours à optimiser la page et à la rendre encore plus accessible. C’est pourquoi vous pourrez constater que son nom ainsi que son image de profil et de couverture ont été récemment modifiés », a-t-elle expliqué au Placoteux.