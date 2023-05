Une nouvelle présidente-directrice générale adjointe au CISSS du Bas-Saint-Laurent

La présidente du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Louise Bolduc, et le président-directeur général, Dr Jean-Christophe Carvalho, saluent la nomination de Claudie Deschênes à titre de présidente-directrice générale adjointe.

Cette nomination a été officialisée aujourd’hui par le Conseil des ministres. Mme Deschênes est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières et d’une maîtrise en développement des organisations.

Elle a cumulé différentes fonctions dans le réseau de la santé et des services sociaux et est directrice des programmes santé mentale et dépendance au CISSS du Bas-Saint-Laurent depuis 2018. Elle réside à Amqui dans La Matapédia. Mme Deschênes est entrée en poste le 25 mai.

Elle sera notamment responsable de l’accès et de la qualité des soins et services offerts à la clientèle du CISSS et du maintien des liens nécessaires avec les autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

De plus, elle collaborera au quotidien avec le PDG dans l’administration et le fonctionnement de l’organisation. Elle sera aussi appelée à le représenter ou à le remplacer en son absence.

Source : CISSS du Bas-Saint-Laurent