Une nouvelle programmation loisir pour la Ville de La Pocatière

Le Service des communications et les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) présentent la nouvelle programmation loisirs Savoir—Plaisir—Découverte, printemps 2021.

La nouvelle programmation, principalement WEB, propose une facture visuelle plus actuelle, épurée et très colorée, ce qui rend la présentation de l’information plus conviviale et la recherche plus intuitive. Élaborée sur trois niveaux, cette programmation permettra aux citoyennes et aux citoyens de découvrir les points traités grâce à la page d’accueil et à la table des matières qui l’accompagne. Ils pourront ensuite découvrir les pages d’information générale par secteur d’activités et s’ils désirent plus de renseignements sur une activité particulière, passer au troisième niveau.

De plus, comme la Ville de La Pocatière a, depuis plusieurs années, une approche écoresponsable dans son développement, cette sensibilité se traduit encore une fois avec cette nouvelle programmation puisque celle-ci permettra également de réduire l’empreinte environnementale de façon significative, même si quelques copies seront disponibles à différents endroits, soit dans l’entrée du Centre Bombardier, l’entrée de La Mosaïque et chez Métro Plus Lebel.