Cégep de La Pocatière : Des étudiants font leur chemin dans les foyers du Québec

Un projet réalisé par des étudiants en Techniques d’éducation spécialisée (TES) du Cégep de La Pocatière fait actuellement son chemin dans les foyers du Québec. Cette réussite est le fruit d’un partenariat avec l’entreprise bas-laurentienne Ma boîte timbrée.

Ce projet a été réalisé principalement par des étudiants de 1re année et quelques-uns de 3e année. Il se découle en une quinzaine de boîtes éducatives s’adressant aux enfants de 0 à 12 ans. Le contenu de chaque boîte comprend quatre activités de bricolages que le parent doit réaliser avec l’enfant et qui s’articulent autour d’un thème propre à son développement et à l’éducation spécialisée.

Les thèmes retenus vont de l’anxiété au deuil animal, en passant par les différences et bien d’autres. Les étudiants de 3e année se sont quant à eux consacrés à des sujets plus pointus pour une clientèle souffrant d’une déficience intellectuelle ou d’un trouble du spectre de l’autisme. Tous les thèmes ont été déterminés au préalable en collaboration avec Mélanie Tremblay, propriétaire de l’entreprise Ma boîte timbrée.

Comme le souligne Andrée Lebel, enseignante, coordonnatrice et responsable du programme de Techniques d’éducation spécialisée au Cégep de La Pocatière, ces thèmes auraient été abordés en temps normal lors d’ateliers tenus en CPE ou dans les écoles par les étudiants de 1re année. La COVID-19 empêchant les étudiants de réaliser ce volet au cursus scolaire, le partenariat avec Ma boîte timbrée a ainsi été proposé en substitution pour leur permettre d’atteindre les objectifs du programme.

« Le projet a duré de 10 à 12 semaines, l’automne dernier. C’était gros, mais les retombées ont été très signifiantes pour les étudiants ».

Un travail de six à sept semaines a été nécessaire au début du projet, ajoute-t-elle, afin que chaque étudiant puisse rencontrer à la fois les critères de Ma boîte timbrée et ceux du programme de TES. Une fois que tout a été approuvé, les étudiants avaient pour responsabilité de créer tout le matériel nécessaire à la boîte, en plus de réaliser une capsule vidéo présentant son contenu. La qualité d’exécution a été telle que toutes les boîtes créées par les étudiants ont été retenues et depuis mises en marché par Ma boîte timbrée.

« Toutes les équipes m’ont impressionnée par la qualité de leur travail et par la variété des sujets abordés. Leur sensibilité à l’importance d’accompagner le parent à travers les activités ludiques était en totale harmonie avec mes objectifs », a déclaré Mélanie Tremblay, par voie de communiqué.

Andrée Lebel avoue de son côté que la sélection des 15 boîtes par Mélanie a été une agréable surprise. Ses collègues et elle s’attendaient à ce que quatre à six projets soient retenus, tout au plus. Elles réfléchissent maintenant à ramener ce projet l’automne prochain. « C’est une belle fierté pour les étudiants », poursuit-elle.