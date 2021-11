Une nouvelle ressource pour faire avancer l’autonomie alimentaire dans la région

Maude-Alex St-Denis-Monfils était la coordonnatrice du Marché public de Rimouski ces quatre dernières années. Elle a démontré au fil du temps des aptitudes pour mobiliser et coordonner. C’est ce dont elle aura besoin pour assurer la mise en œuvre du projet de relance économique en autonomie alimentaire.

« Les stratégies partent de la stimulation de la production, entre autres en milieu fermé pour accroître la période de production et ça va jusqu’à la commercialisation et la mise en marché. Mon embauche n’est pas un premier pas, mais l’idée est de venir s’assurer que chacune des stratégies a ce qu’il lui faut pour avancer », résume Maude-Alex St-Denis-Monfils.

L’embauche d’une chargée de projet en autonomie alimentaire représente le premier volet d’un projet qui fait partie des priorités régionales définies au Bas-Saint-Laurent à la suite de l’exercice confié aux 17 régions du Québec en vue de stimuler la relance économique. Le Kamouraska, à travers le Bas-Saint-Laurent est un modèle en la matière, avec des pôles bien développés et beaucoup de diversité. Son rôle sera aussi de s’assurer que tous travaillent en concertation et non en silo.