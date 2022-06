Une nouvelle ressource pour suivre les décrocheurs

Depuis la mi-février, une ressource s’assure d’entrer en contact avec les décrocheurs de 15-19 ans des écoles secondaires du Kamouraska et de Rivière-du-Loup. Il doit les aider à définir un parcours professionnel qui répond mieux à leurs attentes.

Il s’agit d’un tout nouveau service de relance pour soutenir les élèves qui désirent s’orienter vers une formation qualifiante. « C’était auparavant fait par les écoles elles-mêmes. Chaque direction avait sa façon de faire. Dans le contexte, le décrochage était à la hausse avant la pandémie et s’est accentué avec la pandémie », dit Mélanie Bourdeau, conseillère en orientation, qui occupe la nouvelle fonction d’agente de relance en persévérance scolaire.

Son rôle est de renforcer le lien entre le milieu scolaire et les élèves qui ont décroché ou qui risquent de le faire, en les aidant à se définir un projet professionnel qui correspond à leurs aspirations. L’engagement de cette ressource trouve ancrage dans le plan de relance de la réussite scolaire mis de l’avant par le ministère de l’Éducation du Québec. « Dès le départ, je leur dis que je suis là pour les aider dans leur réflexion, leur assurer un filet de sécurité. Je leur dis “Tu as des forces, on va les utiliser” », résume-t-elle.

La plupart des jeunes qui ont quitté l’école travaillent, dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre. Reste que Mme Bourdeau découvre qu’ils sont encore ouverts à retourner sur les bancs d’école malgré tout. « Parfois, ils ne savent pas les parcours qui s’offrent à eux, c’est donc de les mettre au courant de ce qu’ils pourraient faire. Il y a une belle ouverture, ils ne ferment pas complètement la porte. Le but c’est que je ne suis pas là pour les obliger, mais les aider à voir plus clair pour prendre la meilleure décision », conclut-elle.