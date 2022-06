Réfection de routes rurales à Saint-Pascal

Au total, ce sont plus de 9,5 km de routes pascaliennes qui font présentement l’objet d’une réfection et qui faciliteront, à terme, les déplacements de tous. La route Beaulieu, la côte Duval, la route Centrale et le 4e Rang Ouest sont les tronçons visés par ce projet de réhabilitation des chaussées. Compte tenu de la teneur des travaux d’asphaltage prévu sur ces routes, la Ville de Saint-Pascal s’est vu octroyer une aide financière d’un montant maximal de 1 692 367 $ du ministère des Transports.

La Ville profite d’ailleurs de l’occasion pour aménager des accotements asphaltés sur le 4e Rang Ouest et la route Beaulieu pour favoriser les déplacements actifs et encourager les saines habitudes de vie, comme l’utilisation du vélo. Ainsi, un meilleur partage de chaussée sera désormais possible entre les automobilistes et les cyclistes.

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des régions et des municipalités en ce qui a trait à l’optimisation de leurs infrastructures routières, lesquelles sont essentielles aux déplacements entre les communautés et à la relance de l’économie régionale, mentionne François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie. La réhabilitation de la chaussée aura des répercussions positives sur le quotidien des citoyennes et citoyens de Saint-Pascal, puisqu’ils pourront profiter d’un réseau routier local encore plus fiable et d’un confort de roulement amélioré. »

« Offrir à nos citoyennes et citoyens des routes sécuritaires est prioritaire pour notre conseil municipal, soutient Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal. Cette année, on entreprend des travaux majeurs sur plusieurs tronçons qui méritent notre attention depuis un certain temps déjà. On veut faciliter la fluidité