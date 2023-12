Une nouvelle station de seize chargeurs Tesla à Saint-Roch-des-Aulnaies

Il aura fallu presque deux ans de négociation entre la direction de la Halte de la Seigneurie et la multinationale afin de concrétiser le projet, mais seize bornes dites « Superchargeur Tesla V3 » de 250 kW ont récemment été installées à la station-service/dépanneur de la bannière Shell située en bordure de l’autoroute 20 Est à Saint-Roch-des-Aulnaies.

Elles sont financées et exploitées directement par la compagnie Tesla. Puisqu’il s’agit d’un investissement d’ordre privé, il a été impossible pour Le Placoteux de connaître le coût de l’opération. « Je n’ai pas eu à débourser un sou pour l’installation des bornes », a insisté le propriétaire de l’endroit, Raphaël Tremblay, lors d’un bref entretien téléphonique.

Les bornes en question sont toutefois équipées exclusivement de connecteurs NACS, de sorte que pour le moment, elles sont présentement accessibles uniquement aux véhicules de marque Tesla. Mais, nous dit-on, au fur et à mesure que les autres constructeurs migreront vers ce type de connecteur, leurs véhicules électriques auront aussi accès auxdites bornes.

« La vaste majorité des constructeurs automobiles se sont déjà engagés à adopter le connecteur NACS, ce qui signifie qu’à partir de 2024, ils mettront à la disposition des propriétaires de véhicules existants, équipés d’un port CCS, un adaptateur NACS; et à partir de 2025, ils construiront de nouveaux véhicules équipés de ports NACS », a expliqué le service des communications de Tesla.

En plus d’avoir désormais seize nouvelles bornes pour recharger les véhicules Tesla passant par la région, la Halte de la Seigneurie possède également six bornes de recharge du circuit électrique d’Hydro-Québec. On discuterait par ailleurs présentement avec la société d’État pour possiblement en ajouter huit autres, mais rien n’est encore confirmé.

« Nous sommes effectivement en train de regarder pour en installer d’autres. Toutefois, je dois aussi penser à équilibrer mon offre de rechargement pour les véhicules électriques avec celle des véhicules à essence, afin qu’il y ait de la place pour l’entièreté de ma clientèle », a conclu M. Tremblay.

Le maire de la localité, André Simard se dit quant à lui heureux que Tesla ait choisi sa municipalité pour ce projet. « Bien connu pour son patrimoine historique, le village de Saint-Roch s’inscrit aussi dans la modernité avec l’arrivée de cette nouvelle station de recharge électrique automobile sur son territoire. Je salue Tesla et la Halte de la Seigneurie pour cette initiative prometteuse maintenant et pour l’avenir ».

Lancé le 30 mars 2012, alors que peu de personnes au Québec estimaient qu’on avait besoin de bornes de recharge dans les lieux publics, le Circuit électrique d’Hydro-Québec serait aujourd’hui l’un des réseaux de recharge publics pour véhicules électriques les plus vastes et les plus fiables d’Amérique du Nord.