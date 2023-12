Grève du Front commun : Des ajustements possibles à l’horaire du Cégep

Les quelques jours de grève ayant eu lieu dans les dernières semaines, et ceux s’annonçant en raison de l’impasse des négociations entre le Front commun et Québec risquent de modifier le calendrier de la session de plusieurs établissements collégiaux de la province, et le Cégep de La Pocatière n’y échappe pas.

Ainsi, considérant l’annonce de nouvelles journées de grève prévues entre le 8 et le 14 décembre inclusivement, le cégep local poursuivra son horaire régulier des cours jusqu’au 22 décembre inclusivement. Les enseignants devraient se coordonner pour assurer une répartition optimale des évaluations afin, dit-on, d’équilibrer l’horaire et ainsi favoriser la réussite des étudiants.

Dans certains cas, il pourrait être possible que l’horaire régulier, jusqu’au 22 décembre, ne permette pas la tenue de tous les examens. Si cette situation se produisait, des périodes supplémentaires seraient ajoutées. Il est donc possible que des examens puissent avoir lieu le samedi 16 décembre et le dimanche 17 décembre, ainsi que du lundi 18 décembre au jeudi 21 décembre en soirée. Par ailleurs, advenant la fin de la grève, cet horaire restera la version effective.

« Cela implique que les étudiants pourraient, à titre d’exemple, bénéficier de ces moments pour étudier, ou pour profiter de périodes de récupération. Dans les prochains jours, les enseignants les tiendront informés du moment et de l’endroit où leurs évaluations auront lieu », a expliqué Frédéric Busseau du service des communications du Cégep de La Pocatière.

En résumé, la session se terminera au plus tard le 22 décembre, avec ou sans les journées de grève prévues du 8 au 14 décembre. Pour ce qui est des étudiants internationaux du cégep, jusqu’à maintenant, il n’y aurait pas d’impact pour eux.

Quant aux écoles du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et de Côte-du-Sud, puisque la situation est encore en évolution, il est trop tôt pour connaître les possibles avenues. Pour le moment, il n’y a pas de changements prévus à l’horaire.

Photo : Archives Le Placoteux