Une Nuit des sans-abri qui a rassemblé et sensibilisé

Le comité organisateur de la Nuit des sans-abri de La Pocatière souligne le succès de sa deuxième édition qui a rassemblé plus d’une centaine de personnes le 17 octobre dernier au Parc intergénérationnel Desjardins.

Les participants réunis en signe de solidarité ont eu droit à d’excellentes prestations de jeunes de Tandem-Jeunesse et de Projektion, ainsi que de slameuses professionnelles venues expressément pour l’événement. Les nombreuses options de nourriture (hot-dogs, barbe à papa, soupe, café, etc.) offertes gratuitement sur place ont attiré des gens de tous les âges sur le site.

Pourquoi ?

Cet événement a pour objectif de sensibiliser à la situation d’itinérance, de pauvreté et de désaffiliation sociale qui concerne de plus en plus de citoyens. Au Kamouraska, l’itinérance est plus souvent invisible, prenant la forme de personnes qui doivent dormir dans leur véhicule, dans des abris de fortune dans les bois, ou encore sur le divan d’amis ou de proches.

Des membres organisateurs ont également témoigné que des proches de personnes touchées par l’itinérance, ainsi que des gens qui l’ont vécue sont venus vers eux pendant l’événement. La Nuit des sans-abri de La Pocatière, qui se voulait festive, a du même coup réussi à sensibiliser la population aux réalités de l’itinérance au Kamouraska, avec entre autres des capsules audio de témoignages réalisées par la clinique-école en Techniques d’éducation spécialisée (TES) du Cégep de La Pocatière.

La Nuit des sans-abri est réalisée grâce à l’implication de plusieurs organismes du territoire qui se regroupent afin de donner une couleur locale à un événement qui se déroule dans plusieurs municipalités du Québec. Ces organismes sont : ADDS Kamouraska, Moisson Kamouraska, CISSS du Bas-Saint-Laurent, Projektion, Tandem-Jeunesse, CDC du Kamouraska et le Centre-Femmes La Passerelle.

Source : CDC du Kamouraska