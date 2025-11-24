Josiane Lanthier célèbre la lumière et l’abondance du monde agricole

La galerie d’art Champagne & Paradis de Kamouraska présente jusqu’au 21 décembre l’exposition solo Champs de grâce : Lumière et abondance de l’artiste charlevoisienne Josiane Lanthier. L’exposition met à l’honneur la beauté du territoire rural et la générosité du travail agricole à travers des œuvres empreintes de lumière, de gratitude et de vitalité.

Inspirée par un moment marquant passé sur un tracteur auprès de son amie agricultrice Alex l’an dernier, l’artiste a trouvé dans les paysages de Charlevoix une matière à la fois picturale et émotionnelle. Depuis cette hauteur offerte par le tracteur, elle a découvert de nouvelles perspectives : les champs ondulant à perte de vue, les collines baignées de lumière, le fleuve au loin et les forêts d’automne en feu.

De cette expérience est né un corpus qui rend hommage à l’abondance de la nature et à ceux qui la cultivent. Entre l’artiste et les agriculteurs, les affinités sont multiples : la même rigueur, la même endurance, le même attachement au geste juste. Tous partent de rien — une toile blanche, une poignée de terre — pour faire naître la beauté, qu’elle prenne la forme d’une peinture ou d’une tomate.

Dans Champs de grâce, chaque œuvre devient une offrande : un champ de lumière où se rencontrent gratitude, labeur et émerveillement. C’est un hymne à la terre nourricière, à la beauté du geste, et à l’immensité du monde rural québécois.

Source : Champagne & Paradis