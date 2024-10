Une pétition de 113 noms pour prolonger un trottoir à Saint-Pascal

Un citoyen du secteur sud de la rue Taché, Serge Sirois, a récemment déposé une pétition de 113 noms à l’hôtel de ville de Saint-Pascal afin, essentiellement, d’élargir cette rue par l’entremise d’un trottoir, puisqu’il juge qu’elle est problématique pour les piétons dans son coin.

« Premièrement, elle est en très mauvais état, et deuxièmement, elle est dangereuse, car la rue devient plus étroite après le commerce de Jean Morneau, et la circulation y est abondante », déclare-t-il au Placoteux.

Le principal intéressé demande donc au conseil de ville de Saint-Pascal de prolonger le trottoir de la rue Taché. « Nous demandons du même souffle que le pavage de la rue soit refait par la même occasion, puisqu’il y a plein de trous et de crevasses », ajoute-t-il.

Il demande de plus une surveillance accrue de la vitesse dans le secteur concerné. « La limite de vitesse n’est visiblement pas toujours respectée, car souvent, les automobilistes se prennent de l’erre pour monter la côte à proximité, qui est croche. Par ailleurs, en partant de Saint-Pascal pour se rendre à Saint-Philippe-de-Néri, Sainte-Hélène ou Kamouraska, les routes sont très belles, mais pour aller à Saint-Bruno et Mont-Carmel, il y a un petit bout qui n’est pas très beau, et c’est la rue Taché au sud », renchérit le citoyen.

M. Sirois assistera à la prochaine séance du conseil, qui aura lieu le 4 novembre, afin de défendre au besoin son point, alors que techniquement, sa pétition devrait officiellement faire partie des discussions. « Je n’ai pas l’habitude d’intervenir dans les affaires du conseil, mais en tant que citoyen qui souhaite le mieux pour sa ville, j’estime que c’était, jusqu’à un certain point, ma responsabilité », conclut-il.