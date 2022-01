Une plateforme de location de chalets à l’offre distinctive

Vanessa Dubé de Saint-Pascal et son associée au sein de La Brillante Agence Mélanie Despard de Rivière-du-Loup viennent de lancer une nouvelle plateforme pour la location de chalets. Appelée La locative, celle-ci se veut distinctive de celles déjà bien connues en apportant un service clé en main qui s’éloigne de la nouvelle norme « faites-le vous-même ».

Chalets à louer, MonsieurChalets, WeChalet et même Airbnb sont toutes des plateformes numériques où un propriétaire de chalet peut afficher sa propriété pour location, dans certains cas gratuitement ou moyennant certains frais. Vanessa Dubé et Mélanie Despard de La Brillante Agence ont toutefois décidé de pousser l’audace un peu plus loin.

Née d’un amour commun des deux entrepreneures pour l’immobilier, La locative a d’abord été réfléchie dans l’optique d’offrir l’opportunité à des propriétaires de mettre leur chalet en location sans avoir à s’occuper de l’affichage et de la gestion que cela comporte. Ce nouveau service distinctif et personnalisé va donc à l’encontre de la philosophie pourtant bien en vogue du do it yourself, « faites-le vous-même! » qui accompagne généralement la création de ce type de plateforme.

« Nous proposons trois types de forfaits. Le plus petit des trois est davantage dans le do it yourself. Les deux autres sont ce qui nous distingue et qui fait que le chalet sera mieux positionné lors des recherches de location, sur notre plateforme, mais aussi les autres », résume Vanessa Dubé.

Service clé en main

La locative désire avant tout miser sur un service clé en main pour les propriétaires. En ce sens, rien n’a été négligé dans l’offre de service pour y parvenir : embauche d’un photographe professionnel pour prendre les clichés qui accompagneront l’affichage du chalet; texte de présentation remanié et plus accrocheur; service de conciergerie allant de la préparation du chalet jusqu’à la gestion de la femme de ménage au partir des locataires sont autant de services « de luxe » proposés par La locative selon le forfait sélectionné par le propriétaire.

« Ce service clé en main que nous voulons offrir fait que notre souhait est de commencer pour le moment avec une offre locative de proximité, dans le Bas-Saint-Laurent principalement », ajoute pour sa part Mélanie Despard.

Des propriétaires de chalet ont d’ailleurs déjà démontré de l’intérêt pour l’offre de service avant que le projet ne prenne forme, confirment les deux entrepreneures. La prochaine étape est de démarcher officiellement cette clientèle maintenant que la plateforme lalocative.com, la page Facebook et le compte Instagram ont été lancés. Des tarifs spéciaux et des gratuités sont en vigueur pour une durée de trois mois en accompagnement de ce lancement. Les propriétaires intéressés sont invités à se rendre directement sur le site pour en savoir davantage.