Une politique municipale des aînés qui a du mordant à Saint-Pamphile

Avec plus du quart de la population âgée de 65 ans et plus et une représentation plus élevée qu’ailleurs au Québec chez les 85 ans et plus, Saint-Pamphile se dote d’une politique municipale pour les aînés, en réponse aux propositions faites par ces derniers.

Une première politique existait déjà, mais un renouvellement était nécessaire. Différents axes de plusieurs horizons ont été retenus dont la sécurité, les loisirs et la santé composent cette politique.

« Les gens nous ont donné plusieurs idées. Un ascenseur à l’aréna, plus d’activités au parc de la Fraternité, détecter des personnes en situations vulnérables… », citait en exemple Marlène Bourgault, conseillère municipale à Saint-Pamphile.

Pour parvenir aux actions à privilégier, il y a eu des consultations publiques, des recensions des services et ressources, des consultations par questionnaires, des groupes de discussion et des concertations de comité. Il en est ressorti cinq valeurs dont la solidarité, la souvenance, l’autonomie, la sécurité et le bien-être et la préservation des savoirs.

Certaines actions sont déjà réalisées, comme le déneigement de l’anneau d’asphalte à la Place de la Fraternité pour permettre aux citoyens de marcher en sécurité et la question du transport est aussi bien avancée puisqu’un projet de taxi est en élaboration avec le Transport Adaptée L’Islet-Sud.

« Beaucoup de monde nous a dit que ce qu’on fait est très bien, mais il faut ajouter des services et surtout bien les faire connaître », ajoutait Mme Bourgault, qui spécifiait que les organismes en place étaient très proactifs.

Durant les trois prochaines années, plusieurs actions seront prises par différents acteurs du milieu pour réaliser et améliorer la qualité de vie des ainés à Saint-Pamphile. La politique pourra aussi évoluer durant cette période.