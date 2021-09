Une première expérience enrichissante pour Simon Bérubé

Il n’y aura pas eu de suspense pour les membres de l’équipe du Bloc québécois réunis à La baleine endiablée de Rivière-Ouelle pour la soirée électorale.

Dès le début de la soirée, le candidat conservateur Bernard Généreux a pris la tête et ne l’a jamais cédée. Malgré tout, la vingtaine de militants ont suivi avec attention les résultats et ont accueilli avec chaleur l’arrivée de Simon Bérubé. Les témoignages recueillis ont été unanimes : le candidat a su éveiller la confiance et l’adhésion de chaque bénévole grâce à son dynamisme et son professionnalisme. Il a ainsi réussi à bâtir à partir de zéro une équipe soudée et motivée.

Monsieur Bérubé n’a pas manqué de féliciter les autres candidats pour avoir mené une campagne sans attaques personnelles, axée sur le contenu. « Malgré le contexte peu propice – pandémie, canicule, vacances, et surtout un manque d’appétit pour une campagne électorale déclenchée inutilement –, les idées ont pu circuler et les citoyens se montrés intéressés aux débats. »

Le résultat final, avec un gouvernement minoritaire et une répartition des sièges qui ressemble beaucoup à la situation qui prévalait avant les élections, lui semble propice à une action positive du Bloc à la Chambre des communes, même s’il aurait préféré une présence encore plus forte de son parti en bout de course.

Simon Bérubé s’est par ailleurs montré discret sur son avenir politique. Très attaché au territoire (il a même découvert des racines pacômiennes à son chef Yves-François Blanchet), il dit souhaiter avant tout un retour du Bloc québécois dans Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup. Et s’il retournera à son métier de conseiller en relations internationales, il compte tout de même poursuivre son implication dans l’association de comté du Bloc québécois.