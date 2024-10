Une première femme à la présidence du Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud

Le Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud (FSE-CSQ), qui représente plus de 900 enseignants dans les régions Montmagny-L’Islet-Bellechasse, a pour la toute première fois à sa tête une présidente. Il s’agit de Nancy Gauvin qui succède à Pascal Côté, lequel a occupé ce poste pendant plus de 20 ans.

Nancy Gauvin est enseignante de français au secondaire pour le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud depuis 2004. Ayant enseigné tout d’abord à Saint-Paul pour ensuite poursuivre à La Rencontre de Saint-Pamphile, elle connaît le milieu de l’éducation et la réalité du territoire de la Côte-du-Sud.

Au fil des ans, son bagage d’expériences s’est aussi développé par son apport à la vie municipale de Saint-Fabien-de-Panet à titre de mairesse suppléante, par ses multiples implications à différents conseils d’administration, ainsi que par son implication bénévole. À cela s’ajoute son parcours syndical en tant que déléguée pour l’École secondaire Saint-Paul, de représentante de secteur au CA du syndicat, ainsi que son poste de secrétaire à l’exécutif. C’est à ce poste qu’elle a eu l’appel pour la défense de l’intérêt commun. Sa participation aux instances de la CSQ, ainsi que la confiance insufflée par ses collègues lui auront confirmé qu’elle était prête pour ce défi.

« Je me suis toujours intéressée à la mécanique des organisations, à leur fonctionnement, affirme la nouvelle présidente. J’aime apprendre et comprendre comment les décisions se prennent. Pour moi, l’implication est le moteur du changement. Sans elle, rien n’avance. Et si on veut influencer positivement notre milieu, il faut être dans l’action. »

Elle a été élue par acclamation le 10 septembre dernier par les délégués syndicaux de la région. Lors de son allocution aux membres du SECS, Nancy Gauvin a déclaré : « Représenter les enseignants de la Côte-du-Sud avec bienveillance, apprendre à les connaître, porter leurs voix, m’assurer de leur bien-être au travail, développer un lien de confiance avec eux en étant présente sur le terrain, voilà le mandat que je me donne avec votre appui. »

Source : Syndicat de l’enseignement de la Côte-du-Sud