Nomination au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud

La directrice générale du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, Rachel Bégin annonce l’arrivée d’Annie Daigle à titre de directrice du Service des ressources humaines.

Madame Daigle possède plus de vingt ans d’expérience en ressources humaines, dont douze ans en gestion. Elle a développé une expertise approfondie dans la gestion stratégique, la gestion de la performance et du développement de compétences, des opérations RH, de la dotation, des relations de travail et du développement organisationnel.

Elle possède une grande agilité qui lui permet de diriger, d’encadrer et de soutenir des équipes dans des environnements en constante évolution. Grâce à ces habiletés relationnelles et sa capacité à mobiliser le personnel en privilégiant une gestion participative, elle sera en mesure de soutenir l’engagement autour de notre mission éducative.

Madame Daigle fait le saut dans le domaine de l’éducation avec enthousiasme, prête à transformer les défis en occasions favorables. Grâce à son côté humain, rassembleur et visionnaire, elle sera en mesure de relever le mandat avec aisance.

Source : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud