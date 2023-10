Une première rencontre citoyenne réussie pour Mathieu Rivest

Afin de faire le bilan de sa première année à titre de député provincial de la circonscription de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest a organisé, le vendredi 13 octobre dernier à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, une rencontre citoyenne.

D’entrée de jeu, la réponse du public a été excellente puisque près de 150 personnes se sont déplacés pour l’occasion, notamment, plusieurs élus municipaux du comté, ainsi que la députée de la circonscription voisine à l’Est, Amélie Dionne. Le stationnement de l’endroit était par ailleurs plein à craquer.

Le maire de Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron, qui était l’hôte de cette activité, a déclaré dans son discours inaugural souhaiter que cet événement revienne chaque année afin d’y introduire une nouvelle habitude pour la circonscription qui, selon Mathieu Rivest, serait une première au Québec.

« Aujourd’hui, Saint-Jean-Port-Joli est fière d’être la première municipalité à accueillir cette initiative de la part de notre député, et je souhaite que ça devienne une longue tradition. Que cette rencontre soit une occasion de collaboration et d’écoute positive de notre député et de son équipe au service du développement de notre grand territoire », a déclaré M. Caron.

Le Bilan

Après avoir présenté les membres de son équipe tout en expliquant les tenants et aboutissants relatifs à son travail de représentant du peuple, Mathieu Rivest a exposé les grandes lignes du bilan de sa première année à titre de député de Côte-du-Sud.

Ce dernier a ainsi rappelé aux invités présents que sous son gouvernement, il y a eu 28,5 M$ investis localement dans les affaires municipales, en santé, en environnement, en emploi, en culture et communications, en transports et mobilité durable, en sécurité publique, en tourisme, en éducation, en finances, en relation avec les Premières Nations et les Inuits ainsi qu’en solidarité sociale et en action communautaire.

Également, grâce au programme de Soutien à l’action bénévole, un montant de 230 000 $ a été donné à près de 300 organismes de la région afin de les soutenir dans leurs activités, projets et missions.

Les priorités de certains enjeux ont elles aussi été réitérées dont le projet de Complexe culturel et sportif de Montmagny, qui sera déposé en septembre dans le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air (PAFIRSPA).

Les objectifs du député

Pour sa prochaine année, Mathieu Rivest souhaite renforcer la synergie entre les acteurs socio-économiques et politiques du comté, contribuer au rayonnement de la Côte-du-Sud, être un facilitateur de première ligne à la concrétisation des projets, encourager la participation citoyenne et des acteurs sociaux économiques dans la prise de décision liée à l’amélioration du milieu de vie. Il désire également faire de Côte-du-Sud un incontournable à l’Assemblée nationale.

Cinq médailles du député

Mathieu Rivest a également profité de l’occasion pour rendre hommage à plusieurs artisans locaux de la culture, étant lui-même issu de ce milieu. Ainsi, cinq médailles du député ont été remises, dont une à Guy Bélanger, ténor et chef d’orchestre québécois, dirigeant l’Ensemble Philharmonique Edwin-Bélanger, une autre à Simon-Pierre Paré, philanthrope local ayant été pendant 30 ans à la tête de Rousseau Métal et s’étant beaucoup investis dans la culture, Martin Morais, musicien, compositeur et professeur de musique œuvrant au Studio d’enregistrement Allegro de Saint-Pacôme, et une autre à Victor Pelletier, également musicien et compositeur. La Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC) a quant à elle obtenu la dernière médaille offerte pour l’ensemble de son œuvre.

« Quel bonheur! J’étais fébrile de présenter aux citoyens, élus de Côte-du-Sud, les grandes lignes du travail accompli en cette première année de mandat en tant que député. C’était un exercice essentiel pour notre communauté afin d’être transparent dans nos réalisations et actions futures. Un échange comme celui que nous venons de vivre ne peut être que bénéfique dans la réalisation de nos enjeux en Côte-du-Sud et avoir une collaboration saine avec les différents partenaires du milieu », a conclu le député.