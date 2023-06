Une première réussie pour le Club FADOQ de La Pocatière

Le Club FADOQ de La Pocatière a atteint son objectif lors de sa soirée-bénéfice organisée le 27 mai dernier, avec 75 personnes présentes. L’événement se déroulait sous la présidence d’honneur du député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest.

Les convives se sont réunis pour savourer les accords bouchées et vins harmonieux conçus par le sommelier Daniel Pelletier. Plusieurs dignitaires étaient sur place, dont le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux.

La soirée s’est terminée sur une note musicale avec quelques classiques improvisés au piano par le député Mathieu Rivest. Les invités ont participé activement en chantant avec lui.

Lors de cette soirée-bénéfice, plus de 2300 $ ont été amassés afin de poursuivre les activités du Club FADOQ de La Pocatière. Rappelons que le local du Club FADOQ de La Pocatière a subi plusieurs rénovations au cours des derniers mois afin de répondre aux besoins des 50 ans et plus avec un espace convivial et des installations au goût du jour.

« C’est une organisation importante qui offre un lieu sécuritaire où la convivialité est au rendez-vous. Il est aussi important de souligner le travail des bénévoles qui ont mis la main à la pâte de façon exemplaire afin que cette soirée soit une réussite », a mentionné Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

« Je tiens à remercier tous les bénévoles, convives qui ont accepté notre invitation à venir vivre cette expérience avec nous qui était une première », a jouté pour sa part Hélène Ouellet, présidente du Club FADOQ de La Pocatière.

Source : Club FADOQ de La Pocatière