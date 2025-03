Une première visite de Pierre Poilievre dans la circonscription

La première visite du chef du Parti conservateur du Canada dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata n’est pas due au hasard. Pierre Poilievre a annoncé le mercredi 26 mars dernier, qu’un gouvernement conservateur permettrait aux aînés qui travaillent de gagner jusqu’à 34 000 $ non imposables, soit 10 000 $ de plus qu’actuellement. Une idée initiée par le député local, Bernard Généreux et intégrée dans l’actuelle plateforme électorale du parti.

« Ça me fait plaisir d’être ici dans la ville du député le plus généreux du pays. M. Généreux m’a donné une très bonne idée que je vais partager avec vous aujourd’hui. Une très bonne idée, qu’on va mettre en place. Une idée qui va favoriser nos travailleurs de plus de 65 ans », déclare le chef conservateur devant les employés de Maison Laprise à Montmagny.

En somme, en plus de permettre aux aînés de de gagner jusqu’à 34 000 $ sans être imposés, un gouvernement conservateur prolongerait l’âge limite pour cotiser à un REER jusqu’à 73 ans, au lieu de 71 ans et maintiendrait du même souffle l’âge de la retraite à 65 ans.

« Trop d’aînés veulent continuer à travailler, mais sont pénalisés par les impôts. J’ai écouté, analysé et défendu cette mesure auprès de mon parti. Aujourd’hui, nous offrons une vraie solution pour leur permettre de garder plus d’argent dans leurs poches et d’avoir une retraite plus sereine (…) Pierre m’avait demandé d’attendre avant de la déposer dans un projet de loi privé pour la mettre dans la plateforme électorale du parti. Je suis donc très heureux que mon chef ait pris mon idée pour améliorer le sort des Canadiens », explique quant à lui Bernard Généreux, candidat conservateur dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata.

Une réduction d’impôt et de TPS

Pierre Poilièvre a rappelé que plutôt cette semaine, il annonçait qu’un gouvernement dirigé par lui réduirait l’impôt sur le revenu de de 15 % à 12,75 %, ce qui représente jusqu’à 900 $ par année par individu, allant jusqu’à 1 800 $ pour les familles.

« On va également éliminer la TPS pour les maisons de moins de 1,3 million de dollars, ce qui va permettre d’économiser jusqu’à 65 000 $ pour l’acheteur ou 3 000 $ par an en paiement hypothécaire moins élevé », ajoute M. Poilievre.

Des flèches à l’endroit de Carney

Le leader conservateur n’a pas hésité à tirer quelques flèches à l’endroit du chef libéral, Mark Carney en l’accusant pratiquement de couardise. « M. Carney a signalé qu’il était d’accord pour faire le débat TVA et il a changé d’idée. Maintenant il se cache en dessous d’une roche. Il ne veut pas débattre, car il est trop fragile, trop faible et trop déconnecté de la réalité pour défendre ses arguments pour un quatrième mandat libéral. Et s’il est trop faible et trop fragile pour débattre en français, comment fera-t-il pour tenir tête à Donald Trump ? », a-t-il conclu.