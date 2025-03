Diane Sénécal entame sa campagne au Témiscouata

Diane Sénécal, candidate du Bloc Québécois dans la circonscription de Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata, a récemment parcouru plusieurs municipalités du Témiscouata – la MRC ajoutée à la circonscription – dans le cadre du début de sa campagne électorale. Lors de cette tournée, elle a rencontré des citoyens ainsi que des représentants d’organismes communautaires et de résidences pour aînés tout en échangeant avec divers acteurs locaux sur les enjeux de la région.

« Ces rencontres sont essentielles pour saisir pleinement les préoccupations des habitants de notre région. Que ce soit en matière de soutien aux aînés, de services de proximité, d’immigration ou du financement de nos organismes communautaires, je veux porter la voix des citoyens de notre circonscription avec force et conviction », a déclaré Diane Sénécal.

Lors de son passage à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, elle a visité la résidence pour aînés Charles A.-Parent, où elle a pris le temps d’écouter les préoccupations des résidents concernant les services de santé, la qualité de vie et l’accessibilité aux soins. « Avec mon expérience en développement local et régional à la MRC de L’Islet, je connais bien les défis auxquels font face nos aînés. Il est crucial de leur offrir un cadre de vie sécuritaire et des services adaptés à leurs besoins », a-t-elle souligné.

À Témiscouata-sur-le-Lac, elle a rencontré les responsables du groupe communautaire Re-Source Familles, qui soutient les familles de la région. « Les organismes communautaires sont le cœur de nos communautés. En soutenant les jeunes familles et les personnes immigrantes avec ses installations, ses ateliers et sa friperie, Re-Sources familles leur offre un soutien essentiel. Je salue le travail de première ligne des intervenants communautaires sans qui le développement de nos communautés serait impossible. Je serai toujours à leurs côtés », a affirmé Diane Sénécal. Elle a aussi visité la résidence Manoir de l’Érable argenté, la Villa de Cabano et le Jardin du Lac, où elle a pu échanger avec les aînés sur leurs attentes en matière de soutien et de services.

Enfin, à Dégelis, elle a pris part au souper-bénéfice organisé au profit du Festival canin, prévu en août. Cet événement fut une occasion privilégiée d’échanger avec les citoyens dans un cadre convivial et festif. « Ces moments de rassemblement sont essentiels pour tisser des liens et renforcer notre sentiment d’appartenance à la région. « Je suis fière de faire campagne auprès des citoyens d’ici, et je continuerai de défendre leurs intérêts avec détermination », a conclu Mme Sénécal.