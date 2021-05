Une recherche sur la vie des femmes au Kamouraska

Découvrant qu’il n’existait pas vraiment de documents sur les femmes rurales, l’envie de creuser encore plus la question s’est imposée. Qui plus est, celle qui habite Saint-Alexandre-de-Kamouraska a un intérêt pour les perspectives féministes.

La recherche a pour but d’étudier les enjeux liés à l’identité des femmes du Kamouraska et à leur rapport au territoire qu’elles habitent. Après trois ans de travail théorique, elle rencontre présentement des femmes de 25 à 64 ans qui habitent la MRC du Kamouraska et ce, depuis au moins cinq ans. Les femmes originaires de la région l’intéressent plus particulièrement également. Elle souhaite d’ailleurs obtenir une belle représentativité des femmes habitant le littoral ou l’arrière-pays, provenant de différents milieux professionnels.