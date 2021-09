Une reconnaissance pour le personnel infirmier de l’hôpital de La Pocatière

L’équipe médicale de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, avec à sa tête la Dre Claudine Rancourt, nouvelle médecin-chef de l’urgence, a tenu à souligner le dévouement, le professionnalisme et le souci de continuer de donner des soins de proximité et de qualité à la population, malgré leur nombre réduit, du personnel en soins infirmiers de l’établissement.

Cette reconnaissance a de plus été accompagnée d’un présent remis par l’équipe médicale aux infirmières de l’étage/obstétrique.

« Nous sommes un petit hôpital, nous sommes très proches et solidaires de notre personnel et il était important pour de manifester notre soutien de cette manière à nos collègues, d’autant plus que nos infirmières ont vécu des temps difficiles dernièrement », a ajouté Claudine Rancourt.

La photo a été prise avec les infirmières en soins critiques/urgence, en compagnie de la Dre Claudine Rancourt, en civil sur l’image.

Source : Dre Claudine Rancourt