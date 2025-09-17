Une rentrée automnale riche en activités à la Médiathèque L’Héritage

La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, située à Sainte-Perpétue-de-L’Islet, propose une saison automnale 2025 variée où spectacles, expositions, rencontres et activités sociales viendront animer la communauté.

Le 27 septembre, la Médiathèque offrira un moment fort, soit le spectacle L’Expédition – Hommage aux Cowboys fringants. Le 28 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, un hommage posthume sera rendu à l’artiste peintre de Sainte-Perpétue Alexandre Carrier, en présence de sa fille Dominique.

Le calendrier prévoit aussi des rendez-vous diversifiés. Le 14 octobre, rencontre de l’AQDR Montmagny–L’Islet sur le thème Votre vie – vos choix – vos droits ; le 29 octobre, ciné-discussion autour du Jardilec ; 1er novembre, Party Années 80-90 avec le DJ André Jean ; le 4 novembre, conférence thématique éducative avec Stéphane Cloutier.

Les 8 et 9 novembre, les artisans sont invités à participer au Salon des créations – 2e édition, un événement qui met en valeur le savoir-faire local. Puis, le 7 décembre en après-midi, le Polaris Quartet présentera un concert de Noël accompagné d’une petite chorale locale, une prestation attendue qui combinera voix, musique et l’orgue de la Médiathèque.

Activités récurrentes et nouveautés

Outre les grands rendez-vous, la Médiathèque multiplie les activités sociales : yoga sur chaise, rencontres de jeux de société, pétanque intérieure et autres occasions de socialiser. Le programme inclut aussi des dimanches après-midi en chansons avec Raynald Mercier et Mélanie Bélanger (7 octobre, 2 novembre et 14 décembre), ainsi que des cafés-rencontres thématiques animés par Mélanie Bélanger.

La Médiathèque se veut un lieu rassembleur où aînés, familles et amateurs de culture trouvent leur compte. « La Médiathèque, c’est pour vous ! », rappelle l’équipe, qui invite la population à consulter régulièrement les publications pour suivre l’ajout d’activités organisées en collaboration avec divers organismes. Pour information et réservations : 418 359-3689 ou mediathequeheritage.com.