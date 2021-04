Une seconde vie grâce à un nouveau cœur

Voilà maintenant 12 ans que Dominique Thiboutot de La Pocatière vit grâce à une greffe de cœur, alors que sa condition aurait dû causer sa mort. Pour lui, ce cœur est devenu le sien et lui a permis de faire plus que survivre, soit vivre une vie normale.

« Monter les escaliers pour moi, ça nécessitait que je fasse une pause en plein milieu », se souvient-il, lorsqu’invité à raconter son histoire au Placoteux dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus.

Il a dû être hospitalisé dans un hôpital de Québec alors que sa capacité cardiaque frôlait les 10 %. « À ce moment-là, je n’étais même pas assez fort pour un cœur artificiel. J’ai été placé en priorité 1, car sans nouveau cœur, j’allais mourir », ajoute-t-il. Heureusement, il n’a eu qu’à attendre une semaine et demie pour recevoir sa greffe.

Celle-ci s’est bien passée pour lui. « Les médecins m’ont dit que j’étais en quelque sorte un “receveur modèle” », dit-il, en riant. Outre le minimum de médicaments antirejet qu’il doit prendre, il n’a subi aucune séquelle et a été en arrêt de travail, comme sacristain à La Pocatière, seulement du mois d’octobre jusqu’au mois de mars.

Il a rapidement adopté son nouveau cœur. « C’est mon cœur à moi, ce n’est pas étranger pour moi. Cela m’a permis de vivre. J’y pense souvent et je remercie la vie d’avoir eu ce cœur, qui m’a donné une chance de revivre », confie-t-il.

Le Québec fait des progrès au chapitre du don d’organes : au cours de la dernière année, 390 personnes ont pu être transplantées et le nombre de personnes en attente de poumons est à son plus bas depuis 15 ans. Mais les efforts doivent continuer, car 802 personnes sont toujours en attente d’un don d’organe, rappelle Transplant Québec en cette Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se déroule du 18 au 24 avril.