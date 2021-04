Mesures d’urgence prolongées dans L’Islet au moins jusqu’au 3 mai

Le premier ministre François Legault a annoncé mardi que les mesures d’urgence, soit le couvre-feu à 20 h, ainsi que les écoles et les commerces non essentiels fermés, vont se poursuivre au moins jusqu’au 3 mai pour Chaudière-Appalaches, donc pour la MRC de L’Islet.

Chaudière-Appalaches fait encore partie des régions inquiétantes, avec Québec et l’Outaouais.

« Le problème le plus grave est en Beauce, on a été obligé de transférer cinq patients depuis les deux derniers jours. Dans toute la région de Chaudière-Appalaches, on est proche de la capacité maximale pour les patients dans les hôpitaux », a dit le premier ministre François Legault.