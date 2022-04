Une semaine chargée aux ADLS

Aimez-vous Rachid Badouri, Mariana Mazza, Dominic et Martin, et Emmanuel Bilodeau ? Et bien vous aimerez certainement l’humoriste Simon Delisle. Simon est derrière le succès humoristique de ces derniers en tant qu’auteur dans leur spectacle respectif. Simon Delisle met son écriture à son service avec son premier One Man-Show Invincible. Voyez ce spectacle, en formule Rire en salle, le jeudi 14 avril, 20 h, dans le Cabaret Cogeco.