Une sixième saison pour La Marina Resto-Bar

Julie Lévesque, Marie-Pier Patoine et leur équipe ont donné le coup d’envoi à leur sixième saison à la barre de La Marina Resto-Bar, le 4 mai dernier.

Dans un décor amélioré, un menu terre et mer rehaussé est proposé cette année à la clientèle, en plus d’une carte de vins d’importation, et d’une liste de cocktails bonifiée.

« On a travaillé fort tout l’hiver pour être prêts pour cette nouvelle saison. Les touristes nous connaissent bien, mais pour les locaux, on reste encore un secret trop bien gardé qu’on souhaiterait voir plus ébruité », indique Julie Lévesque.

Une attention particulière mise à la programmation d’activités risque peut-être d’inverser cette tendance : soirées spectacles et VINdredis animés par Natalie Richard, sommelière et chroniqueuse pour Le Placoteux, se succéderont durant les six mois d’ouverture.

La Marina Resto-Bar offre une cinquantaine de places assises, en plus de sa terrasse avec vue sur la marina de Saint-Jean-Port-Joli, le fleuve Saint-Laurent et les montagnes de Charlevoix. La soirée d’ouverture officielle est prévue le 18 mai prochain.