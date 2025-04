Une sortie familiale pour Pâques à La ferme Gijamika

Avec l’arrivée du printemps, La ferme Gijamika ouvre ses portes aux visiteurs les 18 et 19 avril prochains pour une célébration spéciale de Pâques. Située dans le rang de l’Embarras à Kamouraska, la ferme propose une expérience immersive au cœur de la nature.

L’événement s’adresse aux petits comme aux grands, et promet un moment de tendresse et de découverte avec les nouveau-nés du printemps. Agneaux, chevreaux, poussins, et bien d’autres animaux seront au rendez-vous, offrant aux visiteurs une occasion d’interagir avec eux et de raviver, ou de créer des souvenirs inoubliables.

En plus des rencontres animalières, la ferme mettra en avant ses produits du terroir. Les visiteurs pourront déguster du bœuf, de l’agneau, du porc, ainsi que des charcuteries et des plats prêts à manger, tous disponibles à la boutique de la ferme.

Un repas champêtre sur réservation

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, il est possible de dîner sur place en réservant à la ferme. Trois options de menu sont proposées : un hot-dog avec une saucisse tout bœuf, un hamburger à l’effiloché d’agneau, ou encore une assiette de charcuteries qui peut également être emportée pour agrémenter le repas de Pâques. Le coût du repas varie selon le menu choisi.

« Cet événement représente une belle occasion de célébrer Pâques en famille, tout en découvrant le charme et les saveurs du terroir local. La ferme Gijamika vous promet un moment convivial, où la nature et la gourmandise se rencontrent pour le plus grand plaisir de tous », déclare Jacinthe Morneau, propriétaire de la ferme.

Informations pratiques

Les 18 et 19 avril, de 10 h à 17 h à la Ferme Gijamika au 214, rang de l’Embarras à Kamouraska. Le coût d’entrée est fixé à 5 $ par personne, incluant la visite et la dégustation. Pour ceux qui souhaitent profiter d’un repas sur place, la réservation est requise avant le 17 avril au 418 492-5304.