Des pharmacies changent de main, mais pas de mission

Les pharmacies Brunet de La Pocatière et de Saint-Jean-Port-Joli poursuivent leur service sous une nouvelle gouverne, avec la même équipe engagée et les mêmes soins de proximité.

« On était rendu là », dit simplement Elaine Lévesque, copropriétaire depuis 2006 avec France Bernier et Yvon Saint-Pierre. Après plusieurs années à la tête des deux établissements, les trois actionnaires ont vendu leurs parts à deux jeunes pharmaciens : Kathy Grenier, déjà en poste à Saint-Jean-Port-Joli, et Mathieu Boucher Simard, propriétaire d’une pharmacie à Rivière-du-Loup.

La transaction ne signifie pas un départ immédiat des anciens propriétaires. Tous trois continueront de travailler à temps partiel, à raison de trois jours par semaine, le temps de faire une transition en douceur. « On reste pour donner un coup de main, et assurer une bonne continuité aux clients et à la nouvelle équipe », précise Mme Lévesque.

Du côté du service, rien ne change. L’équipe demeure en place, tout comme les pratiques qui visent l’efficacité et la sécurité, notamment grâce à l’utilisation de robots compteurs. Ces appareils automatisés accélèrent la préparation des ordonnances en comptant les comprimés avec précision, tout en libérant du temps pour les professionnels. « Ça ne remplace pas les employés, mais ça aide beaucoup », indique Mme Lévesque.

Les nouveaux propriétaires souhaitent poursuivre dans la même veine, avec un service personnalisé et humain, enraciné dans la communauté.