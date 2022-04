Une sucrée de belle journée

Monsieur André a fait chanter et danser les gens présents avec sa musique traditionnelle, accompagné de sa guitare, de son harmonica et de son grand sens de l’humour. Les animaux de la ferme Napolie ont, encore une fois, enchanté les visiteurs ; doux et habitués aux enfants, ils se sont laissé nourrir et cajoler tout l’après-midi. Évidemment, le lama Picotine a encore une fois volé la vedette. M. Michel Lévesque de Technologie InovaWeld était encore présent cette année afin de présenter l’entreprise, particulièrement l’Inovadrum utilisé en acériculture. Cette compagnie innovante produit ces barils destinés à l’entreposage de sirop d’érable au Canada et aux États-Unis depuis 2010.