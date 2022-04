Hockey mineur : De beaux exploits des jeunes, dans un contexte de manque de bénévoles

« L’automne dernier, en début de saison, on peinait à trouver des entraîneurs. Nous sommes cinq sur le conseil d’administration, mais ça prend d’autres parents bénévoles qui s’impliquent durant la saison régulière et encore davantage quand on reçoit des tournois. S’il y a d’anciens bénévoles qui sont aujourd’hui retraités et qui aimeraient s’impliquer de nouveau les journées où nos parents travaillent, n’hésitez pas, contactez-nous », indique sans gêne la présidente.