Une surface de dek hockey à Saint-Pamphile

Avec beaucoup d’enthousiasme, le maire de Saint-Pamphile, les conseillers municipaux et plus d’une soixantaine de citoyens ont inauguré la surface de dek hockey le 4 juin dernier.

L’ensemble du projet s’élève à 215 000 $ et inclut également l’asphaltage des terrains de basketball et du skate parc qui ont été déménagés pour permettre l’aménagement de la surface de dek hockey. La facture a été assumée entièrement par la Ville de Saint-Pamphile.

La population était invitée à assister à la coupe du ruban et à la mise au jeu officielle, en compagnie des quatre équipes de la ligue homme. Ensuite, le maire Mario Leblanc a souligné l’implication de Sébastien Thibault qui a démarré la ligue de dek hockey, il y a maintenant 20 ans.

Située à côté de la piscine et du terrain de baseball, la surface est accessible en tout temps, à l’exception des plages horaires réservées pour les ligues — lundi, mardi et dimanche soir. Depuis l’installation il y a quelques semaines, l’engouement se fait sentir, la surface étant toujours occupée par des passionnées de hockey de tous les âges.

L’inscription au dek hockey connaît aussi un record avec 36 joueurs dans la ligue pour homme, 29 joueurs dans la ligue mixte et 43 enfants dans la ligue junior. Aussi, il est possible de faire la location de la surface à titre personnel. Contactez la Ville de Saint-Pamphile pour plus de détails.

Source : Ville de Saint-Pamphile