Une treizième femme assassinée par son conjoint violent… #CESTASSEZ

« Nous avons marché pour cette treizième femme assassinée des mains d’un homme violent; celui qu’elle a aimé, celui avec qui elle a partagé son intimité, celui qu’elle a possiblement essayé d’aider. Il lui a rendu cet amour en la tuant à coups de couteau. Ce n’est pas ça de l’amour. #CESTASSEZ. Nous avons marché aussi en mémoire de toutes ces femmes qui ont été assassinées par un conjoint ou un ex-conjoint. Nous tenions à démontrer notre indignation, notre colère, notre peine et notre soutien aux personnes laissées dans le deuil. #CESTASSEZ », a-t-on indiqué par voie de communiqué.

Les travailleuses de la maison veulent que la violence envers les femmes et les enfants cesse. Elles mettent tout en œuvre pour rejoindre les femmes et les enfants vivant de la violence conjugale. 24 h sur 24, les intervenantes peuvent répondre à vos questions. Elles peuvent aussi vous rencontrer dans différents endroits dans les MRC de L’Islet et de Montmagny. Elles peuvent offrir de l’hébergement si une femme a besoin de prendre du recul sur sa relation ou si elle veut se mettre en sécurité. #CESTASSEZ