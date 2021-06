Activités des Grands amis du KRTB pour l’été

L’équipe de travail pour cet été est composée de Noémie Marin et Pierre-Olivier Pelletier, intervenants communautaires, qui sont responsable de l’élaboration et l’animation des activités du groupe d’été « Les Voyageurs du Temps » qui s’ajoutent aux activités ponctuelles de fin de semaine. Arriane Chénard est l’intervenante répit responsable principalement du volet des sorties individuelles personnalisées. Ils sont soutenus par la coordonnatrice Annie Lachance.

Les activités du groupe d’été débuteront le 28 juin et se termineront le 6 août. Les jeunes voyageurs auront des activités diverses les lundis et mercredis toute la journée ainsi que les vendredis en après-midi. Ils voyageront d’une époque à l’autre durant leur périple. Toutes les mesures sont mises en place pour s’assurer de la sécurité des jeunes. Les parents auront également la chance d’inscrire les jeunes aux activités ponctuelles de fin de semaine. Vous pouvez rejoindre Noémie au 418 551-3941 pour inscrire gratuitement un jeune au groupe de « Voyageurs du Temps » ou pour plus d’informations.