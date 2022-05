Une troisième saison de bal pour Un bal pour tous

Le projet citoyen Un bal pour tous souhaite venir en aide aux finissants issus de famille à faible revenu en leur permettant de vivre un bal reflétant cinq années d’effort acharné, et ce, dans la dignité, sans égard de leur moyen financier.

Mis en place en juillet 2019, cette initiative sociale amasse des complets, des robes de bal, des chaussures et des accessoires dans le but de créer un inventaire composé d’items de seconde main pour ensuite les prêter gratuitement aux finissants de cinquième secondaire qui ne sont pas en mesure de débourser pour toutes ces dépenses. Jusqu’à maintenant, la générosité de la population a permis de récolter approximativement 125 ensembles qui sont mis à la disposition des étudiants des sept écoles secondaires des MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska.

« N’hésitez surtout pas à nous écrire, vous serez reçu dans une attitude de respect, de confidentialité et d’entraide. Nous vous trouverons un ensemble qui répond à vos attentes et à vos goûts. Le bal de finissant est une étape importante dans la vie d’un adolescent, ne vous en privez surtout pas », affirme Marion Perreault, chargée de projet.

À l’approche de sa troisième saison de bal, le projet continue à amasser les dons de vêtement et d’accessoire. Ambitieux de répondre aux besoins, Un bal pour tous souhaite aussi obtenir l’aide d’autres partenaires pour pouvoir offrir des services de nettoyage, de coiffure, de maquillage, de fleuriste, de transport, de couturière, etc.

Pour de plus ample information, les personnes intéressées à bénéficier de ce service ou encore pour faire un don peuvent communiquer avec Marion Perreault, chargée de projet, au 581 337-0341, par courriel au ici.ml.mp@gmail.com ou par la page Facebook d’Un bal pour tous.

Source : Un bal pour tous