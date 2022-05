Médecine vétérinaire confirmé à Rimouski : Les élus du Kamouraska persistent et signent

C’est le mardi 24 mai que la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, ainsi que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, ont annoncé la construction du Pavillon de médecine vétérinaire à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

« Cette étude a été effectuée au coût de 627 946 $ et financée à même les fonds publics. Comment se fait-il que nous devions passer par l’accès à l’information pour obtenir cette étude ? », rappelle le maire de Ville de La Pocatière, M. Vincent Bérubé.

Les élus continuent leurs actions pour obtenir des réponses et ils souhaitent toujours rencontrer le premier ministre afin d’avoir des explications sur le processus qui a amené le gouvernement à choisir le site du pavillon de médecine vétérinaire de l’UQAR. « Comme il est question d’un investissement majeur de fonds public, il est impératif que le site d’implantation de cette importante infrastructure d’enseignement soit analysé dans son ensemble et prenne en compte l’option La Pocatière. Le premier ministre doit, à tout le moins, fournir des explications, aux élus et à la population, concernant ces investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars de fonds publics », déclare Vincent Bérubé.