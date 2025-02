Une vague de solidarité sauve Services Kam-Aide

La campagne de sociofinancement de Services Kam-Aide a atteint son objectif grâce à un élan de générosité de la communauté, assurant ainsi la survie de l’organisme et de ses services destinés aux aînés et aux personnes avec des limitations.

« Sans un tel élan de générosité et de solidarité de notre communauté, nous n’aurions jamais pu nous acquitter seuls de la facture engendrée par les travaux d’urgence sur le mur en bordure de la rivière Saint-Jean, juste à côté de nos bureaux », affirme Louise Fortin, directrice générale de Services Kam-Aide. Cette dépense imprévue menaçait la stabilité financière de l’organisme, mais la mobilisation exceptionnelle des citoyens, des élus et des entreprises a permis d’amasser 165 925 $, dépassant ainsi les attentes et garantissant la poursuite des activités.

Lancée le 2 décembre dernier, la campagne de sociofinancement a rapidement suscité l’enthousiasme. Les dons provenaient de multiples sources : la communauté a contribué à hauteur de 50 330 $, les municipalités ont versé 29 900 $, les élus provinciaux ont ajouté 25 500 $, tandis que les entreprises et organismes ont respectivement offert 21 257 $ et 3938 $. Un don en nature évalué à 35 000 $ a également été enregistré. Cette forte mobilisation témoigne de l’attachement des citoyens aux services de soutien à domicile offerts par l’organisme.

« Ce soutien massif prouve l’importance de notre mission, et nous encourage à aller encore plus loin, poursuit Mme Fortin. Il reflète aussi l’enracinement profond de notre entreprise d’économie sociale en aide à domicile dans son milieu. Ensemble, nous faisons la différence dans notre communauté. Longue vie à Services Kam-Aide, en partenariat avec son milieu ! »

Si tous les dons promis se concrétisent, l’excédent sera consacré à un fonds dédié à l’entretien du mur longeant la rivière Saint-Jean, une initiative préventive visant à éviter de futures complications financières.

Fondé en 1993, Services Kam-Aide est un organisme d’économie sociale qui dessert toute la MRC de Kamouraska en offrant divers services aux aînés et aux personnes en perte d’autonomie, notamment l’entretien ménager, l’aide aux commissions, le répit à domicile et le soutien aux proches aidants.