Une victoire et une défaite pour le Pavage Jirico

Les partisans de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) ont eu droit à une fin de semaine relevée, marquée par cinq rencontres où chaque match s’est décidé par un écart d’un ou deux buts. Le Pavage Jirico a subi un revers, mais a toutefois rebondi dans le match suivant.

Au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, le Pavage Jirico disputait son troisième match consécutif à domicile face aux Éperviers de Saint-Charles. La rencontre a basculé en prolongation, où Keven Dupont a joué les héros après seulement 27 secondes, procurant un gain de 4 à 3 aux visiteurs.

Saint-Charles avait rapidement imposé son tempo en première période grâce aux buts de Mathis Paradis à 1:02, et de Mathieu Aubin à 19:03. Toutefois, le Pavage Jirico a offert une réplique solide en deuxième, renversant complètement l’élan du match.

Zacharie Dumas a ouvert la marque pour les locaux dès la 39e seconde, suivi de Nicolas Lamarre qui a créé l’égalité à 5:07. En avantage numérique, Charles Hébert a ensuite donné l’avance au Pavage à 19:19.

L’espoir d’un gain s’est toutefois effrité en troisième période lorsque Gabriel Bouchard a ramené tout le monde à la case départ en nivelant la marque à 15:02. Tremblay a fait face à 42 lancers dans la défaite, tandis que Grenier, devant la cage des Éperviers, a repoussé 39 des 42 tirs dirigés contre lui.

Le Pavage Jirico prend sa revanche à Saint-Joseph

Deux jours plus tard, le Pavage Jirico a retrouvé le Familiprix de Saint-Joseph au Centre Frameco, dans un match disputé devant 368 spectateurs. Battus par cette même équipe en début de saison, les Port-Joliens ont réglé les comptes en signant une victoire de 4 à 3.

Mathieu Bélanger a lancé le Pavage en avant à 8:48 en première période, mais Alexandre Lamarre a répliqué pour les Joselois à 13:15 en avantage numérique. Saint-Joseph a ensuite pris les devants en deuxième période, grâce à un but de Maxime Cliche inscrit après seulement 43 secondes de jeu.

C’est finalement en troisième que le Pavage Jirico a dominé la rencontre. En l’espace de 36 secondes, Édouard Ouellet (à 0:13, en supériorité numérique) et Nicolas Lamarre (à 0:36) ont renversé le pointage, donnant une avance que le Jirico n’a plus jamais abandonnée. En fin de rencontre, Frédérick Dionne a ajouté un but dans un filet désert à 18:39, confirmant le triomphe. Philippe-Olivier Rochette a inscrit un dernier but pour le Familiprix à 19:05, mais trop tard pour changer l’issue de la partie.

Classement toujours aussi serré

Après cette neuvième fin de semaine, les positions demeurent extrêmement serrées dans les deux sections de la LHCS. Le Pavage Jirico domine la section Est avec 13 points en 9 matchs, suivi de près par Saint-Damien (12 points). Dans l’Ouest, Lotbinière et Saint-Joseph se partagent le sommet avec 11 points chacun. Montmagny (8 points), Sainte-Marie et Saint-Charles (7 points), ainsi que Saint-Prosper (6 points) restent tous à portée des meneurs.

Un calendrier chargé attend les formations

La prochaine fin de semaine offrira de nouveau cinq rencontres dignes d’intérêt.

Le vendredi 28 novembre, Saint-Prosper recevra Montmagny, tandis que Saint-Jean-Port-Joli affrontera les Mercenaires à Saint-Gilles ; Mercenaires et Éperviers se retrouveront à Saint-Charles plus tard en soirée. Samedi, Saint-Damien croisera le fer avec le Décor Mercier à Montmagny, et dimanche, Saint-Prosper visitera de nouveau le Familiprix au Centre Frameco.