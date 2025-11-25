L’Impérial de Saint-Pascal signe le meilleur départ de son histoire

L’Impérial de Saint-Pascal traverse un moment charnière de son histoire. En remportant ses cinq premiers matchs de la saison dans le Circuit sénior KRTB, la formation pascaloise réalise son meilleur départ depuis sa fondation en 2002. L’équipe ne se contente pas de gagner, elle domine, totalisant 28 buts marqués contre seulement 12 alloués.

L’arrivée du gardien Santiago Murcia s’avère un véritable coup de maître. Le nouveau venu, déjà considéré comme l’une des grandes révélations du circuit, occupe le sommet des statistiques au chapitre des victoires, de la moyenne de buts alloués, et du pourcentage d’arrêts. Son impact est tel qu’il change le visage de l’équipe soir après soir.

« Nous connaissons un bon début de saison, et ce malgré des blessures à des joueurs clés. Les joueurs sont engagés, et Santiago Murcia fait une différence à chaque match. Nous souhaitons maintenir cette cadence, et prendre chaque partie comme une partie de série », affirme l’entraîneur-chef Maxime Dionne.

Victoire convaincante contre les Forestiers

Le vendredi 21 novembre, l’Impérial a consolidé sa fiche parfaite avec une victoire de 5 à 2 contre les Forestiers de Saint-Pamphile. Devant une foule de 669 spectateurs, la troupe pascaloise a contrôlé la rencontre du début à la fin.

Les buts de Raphaël Hamelin, Zacharie Charest, Jérémie Maillé-Bizier, Gabriel Fréchette et Janin Desjardins ont permis aux visiteurs de gérer le match avec aplomb. Pour Saint-Pamphile, Alex Vaillancourt et Étienne Duval ont assuré la réplique.

L’attaquant Antoine Michaud, nommé deuxième étoile, s’est particulièrement illustré avec trois passes, dirigeant l’offensive avec assurance. Le gardien Santiago Murcia a encore une fois confirmé son ascension fulgurante en signant une cinquième victoire en autant de départs, grâce à 30 arrêts sur 32 tirs. Son vis-à-vis, Pierre-François Grant, a fait face à 35 lancers. Les trois étoiles de la rencontre sont Carl Bernier-Gagné, Antoine Michaud et Santiago Murcia

Ailleurs dans le circuit

Le dimanche 23 novembre, les Panthères du Haut-Madawaska ont signé une troisième victoire consécutive, disposant des Seigneurs de La Pocatière par la marque de 6 à 2.

Le duo Maxime Guimond (3 buts, 1 passe) et Cody Bonenfant (1 but, 3 passes) a fait la pluie et le beau temps en attaque, totalisant huit points. Les autres marqueurs ont été Michaël John Power et Gabriel Chiasson. Du côté des Seigneurs, Joshua Desmarais et Loïc St-Laurent ont trouvé le fond du filet. Nathan Voisine, auteur de 28 arrêts, a mérité la troisième étoile. Pour La Pocatière, Julien Dubé a bloqué 30 des 36 tirs dirigés vers lui.

Classement après quatre semaines

À la suite de cette séquence d’affrontements, l’Impérial demeure la seule formation invaincue, et continue de dominer le classement. Le Frontalier suit à un point derrière, tandis que les Panthères, grâce à leur récent regain, occupent seules le troisième rang. Derrière eux, on retrouve en quatrième place les Prédateurs/Carquest du Témiscouata, en cinquième les Seigneurs de La Pocatière, en sixième le Transport Denis Gosselin, et en septième position les Forestiers de Saint-Pamphile.

Ce prochain week-end dans le Circuit sénior KRTB mettra trois affrontements à l’horaire. Le vendredi 28 novembre à 20 h 30, l’Impérial de Saint-Pascal tentera de protéger son statut d’équipe invaincue en recevant les Prédateurs/Carquest du Témiscouata, pendant que le Frontalier/Construction Unic du Trans croisera le fer avec le Transport Denis Gosselin. Le samedi 29 novembre à 20 h, les Forestiers de Saint-Pamphile se déplaceront au Haut-Madawaska pour y affronter des Panthères en pleine ascension.