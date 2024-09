Une victoire et une défaite pour L’Everest de Côte-du-Sud

L’Everest de la Côte-du-Sud a fait face à deux défis majeurs pour débuter la campagne 2024-2025. Sur la route dans le secteur de la grande région de Montréal, la troupe de Simon Labrecque s’est rendue à Longueuil vendredi soir pour affronter les champions en titre de la Coupe Napa, le Collège Français pour ensuite affronter les Panthères de Saint-Jérôme.

Voulant ainsi venger leur défaite en sept matchs lors de la dernière finale, l’Everest a livré un match très physique, marqué par plusieurs escarmouches. Malgré cela, le Collège Français a pris l’avantage 2 à 0 après 20 minutes de jeu, grâce aux buts d’Adam Lemay et d’Alexandro Moliner.

La deuxième période a été mouvementée, avec 22 minutes de pénalité cumulée. Serein Ntibashoboye a profité d’un avantage numérique pour inscrire le premier but de l’Everest cette saison. Mathis Martin a ensuite égalisé avec l’aide de Timothy St-Pierre et Charles-Antoine Alain. Moliner a redonné l’avantage à son équipe avec son deuxième but, mais Victor Poulin a répliqué 44 secondes plus tard, ramenant le score à 3-3 après 40 minutes.

La troisième période a suivi le même rythme. Ntibashoboye a marqué à la 58e seconde, mais Mathieu Gosselin a ramené les deux équipes à égalité, menant à une prolongation. Moliner a complété son tour du chapeau pour offrir la victoire au Collège Français.

Contre Saint-Jérôme

L’Everest a pris les devants 4-1 après 20 minutes et a maintenu son avance pour remporter sa première victoire de la saison, 7-3 face aux Panthères. Serein Ntibashoboye a poursuivi son excellent début de saison avec un tour du chapeau et une passe, portant son total à cinq buts en deux matchs et sept points au classement des pointeurs.

Thomas Bégin et Dan Chrétien se sont également illustrés avec, respectivement, quatre et trois points, Chrétien marquant en désavantage numérique. L’avantage numérique de l’Everest a aussi été efficace avec trois buts contre les Panthères.

Le premier match à domicile de l’Everest à Montmagny aura lieu le 13 septembre à 19 h 45 face aux Braves de Valleyfield.