Une vidéo en cadeau pour les citoyens de Saint-Onésime-d’Ixworth

Saint-Onésime-d’Ixworth a dévoilé sa vidéo promotionnelle en grande pompe le 15 décembre dernier. Qualifiée de « cadeau de Noël » aux citoyens, la vidéo a fait l’objet d’un lancement sous une formule 5 à 7 à la salle communautaire Les Générations.

Cette vidéo promotionnelle, qui sera réduite à quatre minutes lorsqu’elle circulera sur les médias sociaux au courant de 2023, a été réalisée sur quatre saisons par l’Agence A@Z de La Pocatière, l’équivalent d’un an et demi de captation d’images. Elle est en soi un outil de marketing territorial, car son but avoué est de vendre Saint-Onésime-d’Ixworth aux gens de l’extérieur de la région désireux de s’y installer. « Saint-O, ce n’est pas gros, mais c’est beau ! », a scandé la directrice générale de la Municipalité, Nancy Lizotte, au terme de la présentation.

La vidéo de 20 minutes qui n’était diffusée qu’à cette occasion venait de se conclure sur des images aériennes spectaculaires du village, et un ensemble d’autres présentant la diversité générationnelle et d’activités proposées à Saint-Onésime-d’Ixworth tout au long de l’année. Personne ne semble avoir été oublié, autant les principaux acteurs des différents clubs sociaux de la municipalité que les niches les plus affirmées comme la pratique des sports motorisés, de plein-air, la chasse et la pêche et les entreprises agroalimentaires en explosion aux quatre coins de Saint-Onésime-d’Ixworth depuis maintenant quelques années.

« Bravo pour cette vidéo ! Bravo de prendre position pour faire rayonner votre territoire de cette manière-là. Vous insufflez dans la démarche une belle dose de fierté et c’est gratifiant pour bien des gens. Merci de prendre votre place de cette manière dans le Haut-Pays et le Kamouraska », a déclaré Alexandre Bibeau, agent de développement au tourisme et au Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, invité spontanément à se prononcer devant le parterre d’invités après la présentation de la vidéo.

Cadeau de Noël

L’ensemble du projet qui inclut la captation d’images, la réalisation des versions longues et courtes de la vidéo, et le lancement offert en grande pompe sous formule 5 à 7 comme un « cadeau de Noël » à la population est évalué à près de 20 000 $. Environ 30 % de la facture est assumée par Saint-Onésime-d’Ixworth, alors que le restant, plus de 10 000 $ provient d’aides financières de la MRC de Kamouraska.