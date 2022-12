Des travailleurs hybrides dans Montmagny-L’Islet

Dans une volonté de ramener les services des organismes de la région plus proche des personnes vulnérables et isolées, le projet de travailleurs hybrides a émergé.

Le projet d’embauche de travailleurs hybrides (de rue/de rang/de proximité) convient parfaitement avec la réalité du territoire de Montmagny-L’Islet. En effet, dans un contexte où le territoire est grand et la densité de la population est faible, il est primordial de créer un lien continu entre la communauté et les services.

Plus concrètement, le travailleur hybride assure une veille sur les deux MRC en développant des relations significatives avec des personnes susceptibles d’avoir besoin d’aide dans le but de faire le lien avec les services et les organismes sur le territoire. Il agit en complémentarité avec les travailleurs de proximité et les travailleurs de rue actuellement présents, en intervenant auprès des 0-100 ans, sur un horaire atypique et à travers tout le territoire afin de combler des trous de service. Enfin, le travailleur hybride décèle les besoins et fournit une assistance directe le temps que la personne ait accès aux services.

En utilisant les lieux publics et l’informalité comme contexte d’intervention, le travailleur hybride s’intègre à l’environnement et au quotidien des personnes susceptibles d’avoir besoin d’aide. On peut rejoindre ces travailleuses hybrides par téléphone. Pour la MRC de Montmagny : Mélanie au 418 508-4593. Pour la MRC de L’Islet : Marie-Pier et Anne-Marie au 418 234-5910.

Source : CJE de la MRC de L’Islet