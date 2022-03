Union pour soutenir les travailleurs autonomes

Pour être admissible, il faut être travailleur autonome, être en affaires depuis au moins un an et avoir son siège social dans les MRC de L’Islet et du KRTB. Les objectifs sont, entre autres, de développer le savoir-être entrepreneurial, d’acquérir de nouvelles connaissances, de trouver des réponses et des solutions à certaines problématiques vécues, d’aider à rebondir face aux défis professionnels et personnels, découvrir les trucs et astuces du travailleur autonome, mieux organiser le travail, gérer les priorités, etc. Les travailleurs autonomes sont très nombreux sur le territoire et leur succès contribue à la vitalité de notre économie locale. Il est donc important de leur fournir tous les outils et le soutien nécessaires pour les aider à rester en affaires et se développer.